Vijfde 'All American Day' met auto- en motorshow 09 juni 2018

In de Pollarestraat vindt morgen de vijfde 'All American Day' plaats. Een hele dag lang zijn er tal van Amerikaanse wagens, trucks en motors te bewonderen. "Er zijn standjes met kledij en gadgets, en drank- en eetstandjes. De dag staat helemaal in het teken van al wat Amerikaans is", zegt organisator Kurt Eeman. Naast de auto- en motorshow, die start om 11 uur, zijn er van 14 tot 22 uur ook optredens, onder meer van rockabilly band 'Backseat Boppers'. Vanaf 12 uur is er een barbecue. Om 18 uur vindt de bekeruitreiking plaats. Toegang is gratis. Meer info: 054/33.61.31 of eemankurt-zn@live.be. (CVHN)