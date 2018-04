Vijf rijbewijzen ingetrokken 30 april 2018

De politie van Ninove heeft een grote controle gehouden nadat haar nieuw veiligheidsbeleid in voege is getreden. Er werd een mobiele controle en een vaste controle gehouden. Bij de vaste controle werden heel wat overtredingen vastgesteld. Twee personen werden betrapt achter het stuur onder invloed van verdovende middelen. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Er werd ook een bestuurder betrapt onder invloed van alcohol, ook hij moest zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Verder werden er ook twee personen betrapt op het bezit van cannabis en cocaïne. Een bestuurder stuurde ook tijdens een rijverbod, een andere kon geen geldig schouwingsbewijs voorleggen. Tot slot werd ook nog een persoon aangehouden voor illegaal verblijf en werd er een pv opgesteld voor het opgeven van een andere naam. Bij de mobiele controles werden drie personen aangetroffen met drugs. Het betrof cannabis en speed. Twee chauffeurs waren onder invloed en moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Tot slot werd nog een bestuurder betrapt die geen schouwingsbewijs had. (KBD)