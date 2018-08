Vier dagen Kermis Voorde Claudia Van den Houte

20 augustus 2018

13u00 2 Ninove De Puitenrijders organiseren van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 augustus Kermis Voorde.

De festiviteiten beginnen zaterdag met demonstraties thaiboksen door Sandu Gym, van 14 uur tot 17 uur. Daarna volgt om 21 uur 'De Foutste Party!', ook een initiatief van Sandu Gym. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop via events@sandugym.be, en 7 euro aan de kassa.

Zondag wordt er om 9 uur een nieuwe wandellus in Voorde geopend, en staat er ook een kunstmarkt op het programma. Vanaf 11 uur brengt Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Appelterre een aperitiefconcert. Om 14 uur begint de jaarlijkse kermisjogging, en om 19 uur staan The Dizzy Fingers op het podium.

Maandag is er vanaf 14 uur een dansnamiddag met gratis koffiekoek en optredens van Jo Vally en dj James Brown. Dinsdag zijn er vanaf 14 uur volksspelen voor jong en oud, zoals een driewielerkoers, een loopfietskoers, een trotinettenkoers en meer. Pipo & Pipette treden op om 17 uur, en vanaf 19 uur zijn er optredens van Mathias Vergels, Bram & Lennert, Fret Tet & The Swinging Tepelboys, Love2dance en dj James Brown.

Van zondag tot en met dinsdag is de toegang telkens gratis. Alle activiteiten vinden plaats in de Ophemstraat in Voorde.