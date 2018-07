Vier buurthuizen voortaan ook open voor particulieren Claudia Van den Houte

23 juli 2018

17u59 0

De buurthuizen van Okegem ('t Kouterken), Outer (De Pallieter), Aspelare (Hofstad) en Lieferinge (De Kasseide) zullen vanaf 1 september ook gehuurd kunnen worden door particulieren. Nu kunnen alleen verenigingen gebruik maken van buurthuizen. Binnenkort zullen privépersonen er babyborrels, rouwmaaltijden en familiefeesten kunnen organiseren, op voorwaarde dat er geen elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt. "We kregen die vraag van mensen omdat er steeds meer cafés sluiten en er minder locaties beschikbaar zijn voor een babyborrel of rouwtafel", vertelt schepen van Cultuur Veerle Cosyns (Samen/CD&V).

Nieuwe buurthuizen

Er worden aan het reglement voor buurthuizen ook enkele nieuwe buurthuizen toegevoegd: de nieuwe sportzaal van de basisschool van Appelterre, de Sint-Theresiakerk of 'de nieuwe kerk' en zaal 'De Linde' in Meerbeke. "Zaal De Linde valt tot op heden onder cultuurcentrum De Plomblom voor verhuur, maar we hebben de zaal toegevoegd aan de buurthuizen omdat het gemakkelijker is om één aanspreekpunt te hebben. Nu kunnen huurders bij de dienst cultuur terecht voor alle buurthuizen. Er wordt ook gewerkt aan een onlinesysteem zodat men zal kunnen zien welke zaal er wanneer nog vrij is." De Linde wordt niet opengesteld voor privégebruikers. "De zaal is nu al veel bezet door verenigingen." Ook de Sint-Theresiakerk en de sportzaal van de school in Appelterre voorlopig alleen door verenigingen worden gehuurd. "Voor privégebruik is de Sint-Theresiakerk nog niet klaar. Zo is er nog geen keuken of geen materiaal ter beschikking. De sportzaal in Appelterre zal vooral door sportverenigingen worden gebruikt."

150 euro

Daarnaast verdwijnt het buurthuis in Pollare uit het reglement. "Het buurthuis is niet meer in goede staat. Er zijn dringend werken nodig, want het voldoet niet meer aan de normen voor buurthuizen, en van alle buurthuizen wordt dit het minst verhuurd. We bekijken momenteel om het eventueel te verkopen."

Een buurthuis huren als particulier, kost 150 euro. "Dat is de prijs die verenigingen betalen als ze een commerciële activiteit willen organiseren in een buurthuis. Voor hun 'gewone' activiteiten, zoals vergaderingen, betalen ze 10 euro. We hebben dat bedrag van 150 euro gekozen om niet in concurrentie te gaan met de parochiale centra op ons grondgebied", aldus Cosyns.