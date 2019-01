Vier (!) bestuurders onder invloed van drugs bij controle op zwaar vervoer Koen Baten

21 januari 2019

Bij een controle op zwaar vervoer uitgevoerd door de politiezone van Ninove werden vier bestuurders betrapt met drugs in het verkeer. Twee van de vier hadden ook nog drugs in hun bezit. In totaal werden 81 bestuurders gecontroleerd en werden er 8 overtredingen vastgesteld. De controle gebeurde samen met de Vlaamse wegeninspectie en de RVA. Daarnaast werden ook twee overtredingen vastgesteld voor de technische keuring, en twee voor de lading die niet goed was vastgemaakt. Zij kregen een geldboete van 466 euro. De belastingdienst kon ook nog achterstallige belastingen innen van 4.906,23 euro.