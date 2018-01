Vier bestuurders onder invloed van alcohol 02u45 0

Politiezone Ninove heeft zijn cijfers bekend gemaakt van de alcoholcontroles die het afgelopen weekend uitvoerde naar aanleiding van het weekend zonder alcohol. In totaal werden er 63 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er 17 bestuurders die in overtreding waren.





De politie kon in totaal vier bestuurders onderscheppen die onder invloed waren van alcohol. Eén chauffeur mocht hierbij zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Eén van deze vier was ook onder invloed van cannabis en weigerde zelfs om te stoppen bij het controlepunt. Daarnaast stelde de politie ook nog enkele andere overtredingen vast. Zo was een chauffeur in overtreding met de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs en was hij onder invloed van cannabis. Hij had ook verdovende middelen bij zich. Vijf bestuurders werden onderschept voor het niet dragen van een gordel. Eén chauffeur werd betrapt terwijl hij al tien maanden rondrijd met een vervallen keuringsbewijs.





Tot slot werden er ook nog twee pv's met een waarschuwing uitgeschreven voor onder andere defecte dimlichten. (KBD)