Vier bestuurders betrapt onder invloed van drugs Koen Baten

11 januari 2019

In het kader van de BOB-campagne heeft de politiezone van Ninove een controle uitgevoerd op drie locaties. Het gaat om Appelterre-Eichem, Okegem en Ninove. In totaal werden er 68 personen gecontroleerd op alcohol en drugs. De politie kon veertien overtredingen vaststellen, waarvan vier voor drugs in de Leopoldstraat in Okegem en op Appelterre-Dorp. Er werd ook nog drugsbezit vastgesteld bij die twee controleposten. Verder kon de politie ook nog twee inbreuken vaststellen op het rijbewijs en op de technische keuring. Een motard droeg niet de gepaste kledij. Tot slot werd ook nog een bestuurder betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Ook in Ninove merken ze een opmerkelijke trend in het aantal bestuurders onder invloed van drugs. Dat blijkt uit de balans van hun controles en werd deze week ook door VIAS aan de man gebracht. De politie zal dus zeker controles op drugs in het verkeer blijven uitvoeren.