VIDEO: Hele dag verkeershinder door lek in vrachtwagen die propaan en butaan vervoerde Koen Baten

06 februari 2019

12u51 7 Ninove In het Oost-Vlaamse Ninove is de Koning Boudewijnlaan (N28) bijna een hele dag afgesloten geweest door een ongeval met een tankwagen geladen met propaan en butaan. De bestuurder werd onwel en begon te zwalpen op de rijbaan. Daarna botste hij tegen een geparkeerde oplegger op de drukke steenweg. Hierbij raakte een kraan beschadigd waardoor het gas kon ontsnappen. “We hebben geen enkele risico genomen en de weg afgesloten zolang als nodig was", aldus korpschef Philippe De Cock.

De vrachtwagen botste deze ochtend rond 10 uur tegen een geparkeerde aanhangwagen. Door de schade ontstond er een lek in de tank en kwam een grote gaswolk propaan vrij. Een bestuurder die vlakbij woonde zag de hevige rook en wist dat het niet juist was. “Na het ongeval werd onmiddellijk een drugs- en alcoholtest afgenomen, maar die waren allebei negatief", aldus De Cock. Omdat die stof licht ontvlambaar is, werd de straat meteen afgesloten voor alle verkeer. Ook het nabije filiaal van elektroketen Van den Borre werd geëvacueerd.

Geen evacuatie nodig

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. De brandweer werd er bij gehaald om het lek tijdelijk te dichten en mogelijk ontploffingsgevaar te vermijden. Niemand mocht nog langs de Koning Boudewijnlaan passeren. “Behalve de elektroketen moesten we geen woningen evacueren. De wind zat goed en blies het gas naar de andere kant, waardoor de bewoners konden thuisblijven", klinkt het.

Er werd een andere vrachtwagen vanuit Diksmuide gebeld om het gas over te pompen. Uiteindelijk bleek de veiligste optie om het lek te dichten en de substantie niet over te pompen. “We hebben met de brandweer de situatie nog eens bekeken en uiteindelijk het lek veilig kunnen dichten. De vrachtwagen is daarna onder politiebegeleiding vertrokken naar Diksmuide", vertelt De Cock.

De korpschef reageerde opgelucht na het zware incident. “Gelukkig vielen er geen slachtoffers en hebben al onze hulpdiensten schitterend werk geleverd om de situatie zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Veel verkeershinder

Door het ongeval was er wel de hele dag een pak verkeershinder in en rond het centrum van Ninove. Voorbij het kruispunt van den Doorn was de weg afgezet door de politie. Ook aan de Brusselsesteenweg was er geen doorkomen aan en moest het verkeer rondrijden. Een onoplettende bestuurder reed toch door de blokkade van de politie, maar werd snel teruggehaald. De politie in Roosdaal sloot ook de N8 af om het verkeer niet naar Ninove te laten rijden. Het centrum zat een hele dag potdicht en het was urenlang aanschuiven om op de bestemming te geraken. Rond 16.15 uur was de Koning Boudewijnlaan in beide richtingen opnieuw open voor het verkeer.