VIDEO:Dief aan de haal met zes smartphones in Telenetwinkel Koen Baten

08 februari 2019

16u38 1 Ninove In een Telenet-winkel op de Graanmarkt in Ninove is een jongeman vrijdagochtend aan de haal gegaan met zes smartphones. De man, tussen de 20 en 30 jaar uit, raakte vermoedelijk binnen langs de personeelsingang. De feiten werden gefilmd door een bewakingscamera.

Op de beelden is te zien hoe de jongeman, met een pet op, rustig de tijd neemt om de alarmen in de smartphones te verwijderen. Vervolgens steekt hij de gsm’s in zijn broekzak, waarna hij de winkel buiten loopt. De inbraak kwam vrij snel aan het licht. “Het alarm ging af kort na 08.00 uur ‘s morgens. Toen heb ik de politie gebeld en kwamen de feiten aan het licht", zegt uitbaatster Kathleen Beirens.

Het is niet de eerste keer dat de vrouw inbrekers over de vloer krijgt. In Dilbeek heeft ze ook nog een zaak waar na twee maanden al werd ingebroken. “Op een jaar tijd is een van mijn filialen dus opnieuw slachtoffer", zegt ze. “Toen kon de politie de dader snel vatten, dus ik hoop dat het ook nu het geval is. De schrik zit er wel een beetje in. Ik wil mijn klanten goed bedienen door telefoons te laten zien in de etalage, maar als ze altijd gestolen worden is het absoluut niet leuk", klinkt het.

De zaak bleef voor de rest van de dag gesloten na de inbraak. “De politie en het labo zijn in de namiddag langs geweest om sporen te onderzoeken. Hij droeg geen handschoenen en komt ook herkenbaar in beeld, dus dat zijn al zaken die in ons voordeel kunnen spelen", zegt Kathleen. “Ik hoop dat ze hem vinden en dat de toestellen nog bruikbaar zijn. Zaterdag zijn we alleszins terug open om onze klanten te kunnen bedienen.”