Vertraging centrumwerken: deel Sinksenkermis verhuist 16 mei 2018

De werken in het centrum aan de Graanmarkt hebben twee weken vertraging opgelopen. Daardoor zal een deel van de attracties voor de Sinksenkermis, die vrijdag opent, verhuizen.





Het Twijnsterplein en de parking aan de Oude Kaai zijn niet bereikbaar voor de kermisattracties. Een aantal kermiswagens verhuizen daarom naar het Dr. Hemerijckxplein, zo'n 800 tot 900 meter verder. De vertraging zorgt ook voor wat langere verkeershinder. De werken aan de Graanmarkt maken deel uit van de grote wegen- en rioleringswerken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat, die eind maart van start gingen en een jaar duren. De werken lopen in verschillende fasen. De eerste fase veroorzaakt heel wat verkeershinder omdat het om een plaats gaat waar verschillende straten kruisen. "Het was de bedoeling om het eerste kruispunt aan het Twijnsterplein nu al open te stellen zodat het verkeer vanaf de Koepoort kon doorrijden naar de Oude Kaai, maar dat kan pas ten vroegste op 24 mei", vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). "De oorzaak van de vertraging is een combinatie van drie elementen. Er werden oude funderingen gevonden die niet in de vooraf opgemaakte archeologienota waren vermeld. Het plein was al eens heraangelegd en het studiebureau concludeerde dat er niets gevonden zou worden. Daardoor moest de opmeting opnieuw gebeuren. Er waren kabels van Belgacom, die moest beslissen welke er behouden moesten worden, en er werden massieven in de ondergrond gevonden." (CVHN)