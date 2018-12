Versierde en verlichte trucks brengen rechteroever in kerstsfeer tijdens kersttruckshow Claudia Van den Houte

02 december 2018

12u44 0 Ninove De kersttruckshow en kerstmarkt op de rechteroever in Ninove zorgde afgelopen zaterdag voor een gezellige kerstsfeer. De truckchauffeurs hadden hun wagen voor de gelegenheid een kersttintje aangemeten.

Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman, organiseerde de kersttruckshow samen met de ‘Kerst sjouwfeurs’ voor de tweede keer op de rechteroever. Ook deze editie waren er tal van versierde en verlichte trucks te bewonderen langs de Denderkaai en op het Dr. Hemmerijckxplein. “Er staan een honderdtal trucks opgesteld en de kerstmarkt telt een 30-tal kraampjes”, aldus Simoens. “Het publiek komt goed op gang, al konden de weersomstandigheden wel wat beter.”

Nebim Ninove was al voor de tweede keer aanwezig op de kersttruckshow. “Wij verkopen en herstellen vrachtwagens. De kersttruckshow is een goed initiatief. Het is samenkomst van vrachtwagenchauffeurs en een gelegenheid om eens samen te zijn in een unieke sfeer”, aldus Donald Mignon en Alex Ogiers van Nebim Ninove.