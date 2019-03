Verschillende wegen- en rioleringswerken starten nog deze maand Claudia Van den Houte

13 maart 2019

14u21 0 Ninove Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en Aquafin, start nog deze maand met verschillende wegen- en rioleringswerken in Ninove. Het gaat om twee projecten waarvoor er binnenkort een infovergadering wordt georganiseerd.

Met het eerste project worden de Pollarestraat, Vooruitgangstraat en de Kaatsweg aangepakt. In die straten wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het afval- en hemelwater apart zal afvoeren. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ninove. Het regenwater wordt ter hoogte van het stadspark gebufferd in een aan te leggen buffergracht om vertraagd af te voeren naar de Dender.

Tijdens de voorbereidende werken worden de bomen gerooid en de Finse piste en wandelpad in het stadspark ver plaatst. Deze werken, ter hoogte van de Kaatsweg, starten op 18 maart. Op 6 mei beginnen dan de wegen- en rioleringswerken. De zullen tegen de zomer van 2020 klaar zijn. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

De projectverantwoordelijken van Riopact, de stad Ninove en de betrokken projectpartners organiseren een infovergadering waarop ze de werken zullen toelichten en vragen zullen beantwoorden. De vergadering vindt plaats op op dinsdag 19 maart om 19 uur in cc De Plomblom (polyvalente vergaderruimte eerste verdieping), Graanmarkt 12 in Ninove, ingang via Edmond De Deynstraat.

Tijdens het tweede project wordt er gewerkt in Hernof en op de Edingsesteenweg. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het afval- en hemelwater apart zal afvoeren. Nadien wordt het wegdek vernieuwd. In Hernof komt er asfalt met een voetpad van waterdoorlatende betonstraatstenen. Het hemelwater wordt via een aparte buis aangesloten op de waterloop ter hoogte van Edingsesteenweg 268 A.

Ook voor dit project is er een infovergadering waarop info wordt gegeven over de concrete timing en fasering van de werken. Deze infoavond vindt plaats op woensdag 20 maart om 19 uur in het centraal ontmoetingscentrum Trefpunt Winnik, Bokkendrles 9 in Denderwindeke.