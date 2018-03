Vernieuwde berm is één grote modderpoel 16 maart 2018

02u47 0 Ninove Parkerende vrachtwagens hebben een recent vernieuwde onverharde berm in de Pamelstraat-Oost in de industriezone volledig stukgereden.

Nadat de stad de straat had vernieuwd, werd de berm tussen Delhaize en het containerpark nieuw aangelegd door de aannemer van de bouwwerken bij Delhaize. Enkele maanden later is die één grote modderpoel geworden met diepe sporen, modder op de rijbaan en verstopte rioolkolken door de afrijdende vrachtwagens. Het zou vooral om vrachtwagens van een transportfirma uit Liedekerke gaan. Die parkeren er, terwijl de berm helemaal geen parkeerstrook is, maar bedoeld is voor voetgangers. Het probleem werd al aangekaart tijdens de vergaderingen tussen de stad en de bedrijvenvereniging van de industriezone, maar tot hiertoe zonder gevolg. De toestand verslechtert elke week.





Parkeerverbod

De stad Ninove werkt aan het probleem. "Er komt alvast een parkeerverbod op bepaalde plaatsen in de berm, waarvoor de nodige borden zullen aangebracht worden. Later wordt een deel van de berm verhard met betongrasdallen. Die moeten het gewicht van de vrachtwagens kunnen dragen en zullen de parkeerdruk wat opvangen. Ze zijn waterdoorlatend, wat nodig is in een overstromingsgebied. Omdat de vzw van de industriezone heeft gevraagd om een fietspad aan te leggen, moet eerst bekeken worden of dat het best links of rechts van de weg wordt aangelegd. Aan de andere kant worden de betongrasdallen aangelegd", vertelt schepen van Openbare Werken, Henri Evenepoel (Open Vld). (CVHN)