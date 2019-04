Vernieuwd Witte Donderdag-event met LikeMe als afsluiter is schot in de roos Claudia Van den Houte

18 april 2019

21u33 18 Ninove Een massa volk is donderdag afgezakt naar het stadscentrum van Ninove. Daar viel er naar aanleiding van Witte Donderdag heel wat te beleven.

De voorbije jaren had het evenement nogal pech met het weer, maar deze keer waren de weergoden Ninove gunstig gezind. De Ninoofse handelaars hadden het evenement dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er was onder meer een rommelmarkt, er waren dansdemonstraties, Disneyfiguren Elsa en Peter Pan kwamen op bezoek en er was opnieuw een autoshow. Het hoogtepunt en de afsluiter van de avond was het optreden van de cast van de populaire Ketnet-reeks ‘LikeMe’, die de Graanmarkt lieten vollopen. “Er waren in totaal tussen de 3.000 en de 4.000 bezoekers voor Witte Donderdag dit jaar. We zijn dus heel tevreden. Het is een succes geworden”, aldus Jeroen Wiggeleer, één van de organiserende handelaars. “We hopen dit succes ook te kunnen doortrekken naar andere evenementen in Ninove.”