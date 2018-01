Vermiste papegaai Joske is terug thuis 02u32 0 Foto repro CVHN Baasje Karen Pierret ging Joske gaan ophalen bij Tom & Co.

Joske, de papegaai van een familie uit Meerbeke die zondag thuis was weggevlogen en sindsdien werd vermist, is terug thuis. "Mensen hadden hem gevonden in onze buurt en hebben naar Tom & Co Ninove gebeld", vertelt Karen Pierret, één van de eigenaars van Joske. "Tom & Co had mijn berichtje over Joske ook gedeeld op Facebook. De mensen die hem terugvonden hadden dat gezien en naar Tom & Co gebeld. Zo kwam hij daar terecht, en kon ik hem gaan ophalen. De personeelsleden van Tom & Co hadden hem intussen al eten gegeven en hij was heel goed aan het smullen. Hij zal wel uitgehongerd zijn geweest. Hij is enorm moe, maar zit veilig en wel terug in zijn kooitje. Ik ben de mensen die hem hebben gevonden, de personeelsleden van Tom & Co en iedereen die mijn oproep zoveel heeft gedeeld erg dankbaar. De mensen van Tom & Co hebben Joske zijn vleugeltjes geknipt zodat hij niet meer zal gaan vliegen." (CVHN)