Verkeersagressor krijgt 7 maanden cel 14 juni 2018

Een 34-jarige man uit Ninove is veroordeeld tot 7 maanden cel nadat hij het vorig jaar aan de stok had gekregen met een andere bestuurder. Deze had hem aan een kruispunt van de Ninoofstesteenweg gevraagd om te stoppen. Dit deed de beklaagde niet waarna de andere bestuurder, een agent, bij een volgend kruispunt ostentatief voor zijn wagen kwam staan. Hierop geraakten de twee slaags.





"Volgens de verdediging maakte de man zich niet kenbaar als agent én sloeg hij als eerste. Volgens het slachtoffer had hij zijn politiejas aan en moest de beklaagde dus weten dat het om een agent ging. De rechter gaf hem gelijk en gaf hem dezelfde straf dan die hij eerder bij verstek kreeg. (WHW)