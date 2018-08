Verhuist ziekenhuis naar OCMW-site? Stad heeft alvast haalbaarheidsstudie besteld Claudia Van den Houte

07 augustus 2018

19u45 0 Ninove De stad Ninove heeft een studie besteld rond een mogelijke verhuis van het OLV-ziekenhuis naar de OCMW-site. Het huidige gebouw heeft nood aan een renovatie, maar er zijn dus uitwijkmogelijkheden mocht het OLV een nieuwbouw interessanter vinden. Een akkoord is er evenwel nog niet.

Op sociale media heerst al enkele dagen de vrees dat het ziekenhuis in Ninove zou verdwijnen. Maar volgens Chris Raemdonck van OLV Aalst-Asse-Ninove is die bezorgdheid nergens voor nodig. "We hebben geen plannen in die richting, integendeel", zegt hij. "We willen absoluut in Ninove blijven. Op korte termijn — en dan bedoel ik de eerstvolgende jaren — is er geen enkel plan om de stad te verlaten. En als het van ons afhangt, dan zal dat sowieso niet gebeuren."

Op lange termijn zal de toekomst van het ziekenhuis mogelijk wel afhangen van minister Maggie De Block (Open Vld). "Zij werkt momenteel aan een totaalproject voor ziekenhuisclusters", legt schepen Alain Triest (Open Vld) uit. "Zo wordt er bekeken waar die clusterziekenhuizen moeten komen en waar de hoofdziekenhuizen een plaats moeten krijgen. Die beslissing, waar een deel subsidies aan vasthangt, zal belangrijk zijn voor het behoud van het ziekenhuis in Ninove. We zijn als stad alvast bereid om heel wat inspanningen te leveren om het ziekenhuis hier ook in de toekomst te houden."

Al bestaat er dus wel een kans dat het ziekenhuis de Biezenstraat op termijn ruilt voor een andere locatie in Ninove. "Er is een studie lopende naar de haalbaarheid van zo'n herlokalisatie", knikt Triest. "Het huidige ziekenhuisgebouw zal over enkele jaren een renovatie nodig hebben om aan de normen te blijven voldoen. Er is al zo'n twee jaar overleg met het ziekenhuisnetwerk — het zou ook interessanter kunnen zijn om meteen in een nieuwbouw te investeren. We hebben in ons masterplan voor de OCMW-site — waar we volop aan werken — een zone vrijgehouden waar eventueel een nieuw ziekenhuisgebouw opgetrokken kan worden. Alles werd ook al becijferd. De bal ligt nu in het kamp van het ziekenhuisnetwerk."

"Er zijn inderdaad al enige tijd gesprekken met het stadsbestuur van Ninove", bevestigt Chris Raemdonck. "Maar tot dusver is hier nog geen concrete overeenkomst uit voortgekomen. We weten dat Ninove vragende partij is, maar we kunnen hier nog geen uitspraken over doen. Als we onze patiënten een betere dienstverlening kunnen bieden in een modern gebouw en als dat ook financieel haalbaar is, dan zullen we die piste zeker onderzoeken."

Mocht het OLV voor een verhuis kiezen, dan heeft de stad ook al ideeën voor een herbestemming van de huidige ziekenhuissite. Zo wordt onder meer gedacht aan een plein met een ondergrondse parkeerruimte.