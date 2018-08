Verder archeologisch onderzoek aan Doorn Noord start maandag Claudia Van den Houte

16u58 1 Ninove Solva start vanaf maandag verder archeologisch onderzoek op de site van het geplande bedrijventerrein Doorn Noord.

Eerdere onderzoeken legden daar al 4.000 jaar geschiedenis bloot. Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein aan de Expresweg en de Aalstersesteenweg. Een verkennend geofysisch onderzoek op een deel van het terrein toonde al de aanwezigheid van kuilen en een wegtracé aan. Aanvullend op dit onderzoek is op het gehele terrein een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de bouwwerken. Dat leverde, zoals al bekend, opmerkelijke vondsten op. Tot de oudste vondsten behoorden enkele grafheuvels uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.). In de Romeinse periode zijn er op het terrein verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van twee wegen ontstond een nederzetting, voornamelijk uit de 2de eeuw na Chr. Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot leger in de 18de eeuw dat hier kamp hield. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid geven over de verschillende sporen. Dat onderzoek start maandag al. Het terrein zal tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september trouwens te bezoeken zijn.