Veneir te Naujg deelt 4.000 popcornzakjes uit tijdens stoet voor 100-jarig bestaan Cinema Central Claudia Van den Houte

07 maart 2019

11u02 0 Ninove De driedelige praalwagen van carnavalsgroep Veneir te Naujg staat zondag in het teken van het 100-jarig bestaan van de Ninoofse Cinema Central.

“Onze eerste wagen stelt cinemadirecteur Paul voor die ons letterlijk op handen draagt”, vertelt Koen Herregodts van Veneir te Naujg. “Dat doet hij ook in het echt met zijn klanten: in de Central mag je nog met een Witkap binnen en als een film je niet aanstaat, zet hij soms zelfs een andere film op. Onze tweede wagen stelt de ticketstand voor van Cinema Central. Waar vind je nog een cinema waar er nog Belgische frank staat vermeld op de tickets? Ook de snoepstand is uitgebeeld op onze wagen. Tijdens de stoet delen we 4.000 popcornporties uit aan de kinderen in het publiek. Wijzelf zijn allemaal verkleed als vrouwelijke stewardessen van de cinema.”

“Onze laatste wagen stelt de cinemaklapper voor. We tonen oude foto’s van Cinema Central. Op onze wagens mogen popcornbekers natuurlijk ook niet ontbreken.” De groep kreeg voor haar stoetliedje zelfs medewerking van Urbanus. “Eén van onze leden nam contact met hem op en hij wou met plezier iets inspreken. Ons liedje zit boordevol filmmuziek. Urbanus voelt zich eerst in ‘zijn gat gebeten’ omdat er geen muziek van zijn films Coco Flanel of Hector in ons liedje verwerkt is, tot hij beseft dat die films geen muziek bevatten.”

“We hopen hiermee Cinema Central in de bloemetjes te zetten. Het thema van carnaval Ninove dit jaar is ‘Goed op dreef’. Als je 100 jaar bestaat, dan mag je toch wel zeggen dat je goed op dreef bent.”