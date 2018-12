Veiligheidsdiensten klaar voor ‘Mars voor Democratie’ tegen coalitie in Ninove CVHN

28 december 2018

19u02 3 Ninove De veiligheidsdiensten zijn voorbereid voor de ‘Mars voor Democratie’, tegen de nieuwe coalitie in Ninove.

De betoging is gericht tegen de nieuwe coalitie van Open Vld, Samen en Joost Arents - die intussen uit N-VA werd gezet en als onafhankelijke in de meerderheid zal zetelen. Vooral de Forza Ninove-kiezers zijn boos over de anti-Forzacoalitie. Forza Ninove behaalde op 14 oktober een monsterscore met 40 procent van de stemmen.

De mars werd opgestart door Schild & Vrienden-oprichter Dries van Langenhove. Intussen hebben ook Voorpost en Guy D’haeseleer zelf zich erachter geschaard. De betoging vindt plaats op 3 januari, vlak voor de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd in Ninove. Er wordt tussen 18.30 uur en 19 uur samengekomen aan het station. Van daar vertrekt er een korte optocht naar het stadhuis, waar er toespraken zullen zijn van Vlaamsgezinde verenigingen en van Guy D’haeseleer zelf.

“Ik heb tot hiertoe nog steeds geen officiële aanvraag gekregen, wat ik betreur”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Desondanks zijn we voorbereid voor als de mars zou doorgaan. Er is al een veiligheidscel met de politie geweest en we zijn ook al met de brandweer samengekomen. Er volgt nog een veiligheidscel waarop ook de provinciale diensten aanwezig zullen zijn. Alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij zo’n manifestatie zijn getroffen. We zijn voorzien op een capaciteit van 1.000 tot 2.000 mensen. Ook de organisatoren, Voorpost en Schild & Vrienden, zaten al samen met de politie. Zij zijn het gewoon om betogingen in goede banen te leiden, maar mocht het toch mislopen, dan zijn we op het ergste voorbereid. We krijgen ook medewerking van de federale politie.”

“Ik heb ook een vraag binnengekregen voor een stille mars, op hetzelfde moment. We zullen ervoor zorgen dat die dan langs een ander deel van de stad verloopt, zodat beiden elkaar niet kruisen en ze allebei hun mening kunnen uiten.”

Er werden ook al ludieke betogingen aangekondigd, zoals ‘Mars tegen Dries’ en ‘Mars voor meer studieplek in Ninove’, omdat er te weinig plaats blijkt in buurthuis Berdam - de voormalige Sint-Theresiakerk. Voor dat probleem is er intussen al een oplossing: ook de bibzaal zal worden opengesteld voor studenten.