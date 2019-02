Veilige fietsverbinding naar centrum door halfverharding van buurtwegen Claudia Van den Houte

21 februari 2019

19u33 3 Ninove De stad Ninove heeft voor een veilige fietsverbinding naar het centrum gezorgd met de halfverharding van een aantal buurtwegen die tot voor kort onbruikbaar waren voor fietsers.

Er werd onder meer een veilige fietsverbinding gecreëerd tussen de Terrasstraat en de Oude Eichembaan in Outer. De buurtwegen of ‘trage wegen’ kregen daarvoor een halfverharding. “Het modderige baantje van vroeger is nu bruikbaar voor fietsers dankzij de halfverharding. Op die manier kunnen fietsers uit Appelterre-Eichem en Voorde de drukke Aardeweg vermijden en aansluiten op het fietspad aan Den Dollar”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen). “Het is de bedoeling om de fietsverbinding op termijn om te vormen tot een volwaardig fietspad. Daarvoor zijn er wel onteigeningen nodig en die kosten tijd.”

“Kinderen die de overstap maken van het basis- naar het secundair onderwijs hebben nu een ideale fietsverbinding waarmee ze ongehinderd naar de binnenstad kunnen fietsen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We willen meer scholieren en werknemers stimuleren om met de fiets naar het centrum te komen, maar de eerste voorwaarde daarvoor zijn veilige routes waar het aangenaam fietsen is”, aldus schepen van Onderwijs Joost Arents (onafhankelijk).

Eerder werd ook al oude buurtweg achter de vestiging van Carrefour opnieuw ingericht. “Daardoor kunnen fietsers via de doorsteek ter hoogte van de Outerstraat nr. 135 achter de Carrefour naar de Elnonestraat rijden en de oversteekplaats aan de Gentsestraat nemen om richting centrum te gaan en rotonde Den Dollar vermijden,” stelt Vande Winkel. In de toekomst zullen nog meer buurtwegen in halfverharding worden aangelegd. Zo hoopt de stad een perceel te kunnen aankopen voor de verbinding tussen de Witherenstraat en de Lange Muren. Ook de buurtweg die de Krepelstraat met de terreinen van Eendracht Winnik verbindt en de populaire buurtweg in Neigem die Prindaal met Bevingen verbindt, worden aangepakt.