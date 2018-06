Vechtpartij in Achturenstraat met tiental jongeren 26 juni 2018

02u51 0

In de Achturenstraat is zondagnamiddag een vechtpartij ontstaan tussen enkele jongeren. Een tiental personen staat er in een klein groepje bij elkaar als twee personen plots op de vuist gaan. Het gevecht liep daarna uit de hand, waardoor de andere personen tussenkwamen. Het is niet duidelijk wat de ruzie veroorzaakte. Er vielen geen gewonden. De politie werd verwittigd door een van de buurtbewoners en kwam nadien ter plaatse, maar sommige vechtersbazen waren al vertrokken. De overige verklaarden aan de politie dat het geen echt gevecht was. Het is niet duidelijk of er iemand werd opgepakt. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zegt dat de vechtpartij waarschijnlijk niets te maken heeft met de jeugdbendes die in Ninove actief zijn. "Wij willen echter hard optreden tegen elke vechtpartij", aldus De Jonge. "Een vijftal jongeren van de bendes zitten intussen opgesloten. Wij blijven verderwerken om alle vormen van geweld aan te pakken. Ook onze politiediensten leveren uitstekend werk op dit vlak", besluit De Jonge. (KBD)