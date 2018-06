Varkenskop neergelegd aan islamitisch centrum 25 juni 2018

Onbekenden hebben zaterdag een varkenskop neergelegd voor de ingang van het Islamitisch Cultureel Centrum Barmhartigheid langs de Edingsesteenweg. Het centrum is nog in opbouw en zal over enkele maanden klaar zijn. De trappen voor de ingang werden ook deels overgoten met bloed. Passanten merkten de varkenskop en het bloed rond 20 uur op en meldden het aan de politie, die ter plaatse kwam. Eerder deze maand legde Mimoun El Hammoudi, de coördinator van het centrum, nog uit dat het centrum een ontmoetingsplaats en hefboom naar integratie moet worden. Er was toen al een ontmoetingsmoment in de voormalige Sint-Theresiakerk. "We zijn geschrokken van deze onrespectvolle actie. Wij laten ons in geen geval provoceren, want dat is duidelijk de bedoelin", reageert El Hammoudi.





"Het centrum Barmhartigheid is een positief project dat wil verbinden. Het wil spanningen en tegenstellingen tussen gemeenschappen ondermijnen en niet polariseren. Heel jammer dus dat dit gebeurt."





Het slachtafval werd verwijderd door de stadsdiensten en de brandweer kwam ter plaatse om het bloed weg te spoelen. Er werd eerst gedacht aan kunstbloed, maar volgens El Hammoudi trok het bloed vliegen aan. De politie onderzoekt de zaak verder. (CVHN)





