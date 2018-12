Vandalen laten graffiti achter op elektriciteitskasten, bushokjes en garagepoort Koen Baten

20 december 2018

In Denderwindeke in de Rijstraat en Linkebeek zijn vandalen aan het werk geweest die graffiti achterlaten. Het gaat om het woord ‘code' dat te lezen staat op de elektriciteitskasten, bushokjes en een garagepoort in de Rijstraat. De feiten zouden al enkele weken aan de gang zijn. Ook de gevel van een verlaten woning werd onder handen genomen en een poort van een oude carwash. Wie er achter de vandalenstreken zit is niet duidelijk op dit moment. De bewoners zijn er alleszins niet gerust op en vrezen dat hun gevels ook aangepakt zullen worden. “Bij mij is er voorlopig nog niets gebeurd", zegt een bewoonster. “Bij mijn buurman hebben ze gisteren toegeslagen op zijn poort, hij kon er niet mee lachen alleszins", klinkt het. “Ik hoop dat ze bij ons nooit toe slaan, want het is niet makkelijk om het ar af te krijgen.

Hoeveel feiten er de laatste weken al gepleegd zijn is niet duidelijk.