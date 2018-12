Vandaal die graffiti achterliet is gekend Koen Baten

21 december 2018

11u53 2 Ninove De vandaal die afgelopen weken in verschillende straten in Denderwindeke bushokjes, elektriciteitskasten en garageboxen vandaliseerde is bekend.

Dat nieuws wordt bevestigd door de politie van Ninove. Het gaat echter om een minderjarige, waardoor er niet meer informatie bekend is. Ook over het aantal feiten dat gepleegd werd is nog geen duidelijkheid. Hij sloeg onder meer toe in de Rijstraat, Linkebeek en nog enkele andere straten. Het is niet uitgesloten dat de jongeman zal opdraaien voor de schade en eventuele kosten.