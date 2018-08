Vanaf volgend jaar pedalo's op Dender in Ninove Claudia Van den Houte

08 augustus 2018

Ninove Een tochtje met een pedalo op de Dender? Vanaf volgend jaar kan het in Ninove.

Als alles meezit, zal je via de dienst Toerisme een pedalo kunnen huren, waarmee je dan ter hoogte van café Den Belleman kan vertrekken voor een tochtje op de Dender. De VVV-Ninove vzw kocht anderhalf jaar geleden al drie pedalo's aan. De eerste werd getest en goedgekeurd, en binnenkort moeten ook de twee andere volgen. Ze zullen wellicht pas vanaf volgend jaar te huur zijn omdat er onder meer op het vlak van administratie nog één en ander moet gebeuren. En ook de huurprijs moet nog bepaald worden. Het verhuur van pedalo's past in het doel van de stad om het toerisme op en rond de Dender in Ninove nog uit te breiden.