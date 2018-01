Van 't Alverdrau Donker doopt wortel 'Boesjel' 23 januari 2018

02u47 0 Ninove De carnavalsgroep Van 't Alverdrau Donker heeft de wortelpop die aan het einde van de carnavalsperiode verbrand zal worden, voor het eerst voorgesteld aan het publiek en tegelijk gedoopt.

Elk jaar maakt een andere carnavalsgroep de wortelpop. De wortelpop kreeg de naam 'Boesjel'. "Elk jaar wordt er één wortel gemaakt, maar wij kozen voor een concept met vier wortels", vertelt Koen Vanopdenbosch, voorzitter van carnavalsgroep Van 't Alverdrau Donker. "We proberen altijd om origineel uit de hoek te komen. We hebben de wortels aangekleed met 'stekskesdozen', verwijzend naar de luciferfabrieken waarvoor Ninove vroeger gekend was, en de wortels dragen ook maskers."





Dat de wortelpop wat groter uitvalt, blijkt geen probleem. "Er was maar één voorwaarde waaraan we moesten voldoen: de wortel moest binnen geraken in café Den Belleman." Volgens Vanopdenbosch zal de wortelverbranding ook niet langer duren dan de voorbije jaren. "Normaal is de constructie van ijzer, maar onze wortel is volledig van karton gemaakt." (CVHN)