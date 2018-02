Van Moer Distribution bestelt 55 nieuwe vrachtwagens 08 februari 2018

Ninove Transportbedrijf Van Moer Distribution uit Zellik gaat 55 nieuwe vrachtwagens aankopen. De monsterbestelling levert meteen 18 nieuwe jobs op.

Van Moer Distribution is gespecialiseerd in nationale distributie voor winkelketens en een staalbedrijf. Het transportbedrijf koopt 26 trekkers van het merk Volvo en 29 trekkers van MAN. "Ons bedrijf blijft groeien waardoor de aanschaf van nieuwe trekkers een noodzaak werd", zegt bedrijfsleider Wim Willocx. "Sinds dit jaar hebben we ook een Driver Supervisor in dienst. Hij krijgt de taak om de verkeersveiligheid en veiligheid op het werk te controleren en te verhogen."





De 18 nieuwe jobs zijn verdeeld over drie verschillende transporttakken. Zo zoekt Van Moer Distribution 3 vrachtwagenchauffeurs CE voor staaldistributie vanuit Anderlecht, 5 chauffeurs voor winkeldistributie vanuit Halle en op termijn 10 chauffeurs voor winkeldistributie vanuit Ninove. (WDS)