Van dinosauriërs in Ninove tot Q-party in Oktoberhallen: hier kan je het nieuwe jaar feestend inzetten Claudia Van den Houte

30 december 2018

01u31 1 Ninove Dineren tussen de dinosauriërs of dansen op de Q-party: wie het nieuwe jaar feestend wil inzetten, kan op verschillende plaatsen in onze regio terecht. Wij zetten voor jou enkele feestjes op een rij.

In Ninove organiseert evenementenbureau Veaudeville voor het eerst ‘New Year between Dinosaurs’ in een loods langs de Mallaardstraat, die een jaar dienst doet als pop-uptheater. De loods wordt via schermen en animatie omgetoverd tot ‘Veaudeville Park’ waar dinosauriërs tot leven komen. “Het verhaal is gebaseerd op dat van Jurassic Park”, vertellen Jeroen De Vroede en Steven Van Bont van Veaudeville. “De bezoekers worden ontvangen door parkwachters en krijgen een rit door het dinopark. Op een bepaald moment dreigen de dinosauriërs echter los te breken. De kans is groot dat de aanwezigen een dinosauriër voor hun neus zien voorbij wandelen.” Het diner start om 19 uur en de party om 23 uur. Alle tickets zijn intussen al de deur uit.

Wie geen ticket kon bemachtigen, kan in Ninove ook terecht in de foyer van cultuurcentrum De Plomblom aan de Graanmarkt voor het oudejaarsavondfeest van Culture Pub. Dat start om 23 uur. Ook in ‘t Café op de Graanmarkt is er een ‘New Years Eve Party’ met verschillende dj’s. De deuren openen maandag om 23 uur. Bij Prohibition in de Geraardsbergsestraat start het nieuwjaarsfeestje om 1 uur. In diezelfde straat zet Gonzo het nieuwe jaar vanaf 23 uur in. De toegang is telkens gratis.

In Aalst is er dit jaar geen grote nieuwjaarsfuif, maar je kan wel in verschillende zalen terecht om te feesten. Zo kun je het nieuwe jaar vanaf 23 uur inzetten in dancing The Factory in de Sluierstraat, met dj’s Arthur Lewis, Ady en Vince Nova. Jeugdhuis Ypsilon trapt het nieuwe jaar om 1 uur op gang en ook in onder andere Cirque Mystic, The Milano, TimeOut en Classics wordt er gefeest.

Naar traditie vindt in de Oktoberhallen in Wieze de Q-party plaats. Duizenden feestvierders zakken elk jaar af naar de eindejaarsparty van Q-music om het nieuwe jaar in te zetten. De Q-dj’s Bart-Jan Depraetere en Maarten Vancoillie brengen er leuke beats en er is ook opnieuw ‘het foute uur’. De toegangsprijs bedraagt 22 euro aan de kassa en 17 euro in voorverkoop. Om naar de Q-party te gaan, kan je vanuit Aalst en Dendermonde om het uur een bus nemen van en naar Wieze.

De Lijn legt feestbussen in naar verschillende evenementen en fuiven op oudejaarsnacht. Meer informatie via www.delijn.be/oudjaar.