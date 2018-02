Valse verkopers op stap met steunkaarten Kinderkankerfonds 27 februari 2018

In Zottegem, Ninove en Erpe-Mere zijn valse verkopers op stap met steunkaarten van het Kinderkankerfonds. "Het zou zogezegd gaan om een samenwerking met het ASZ, maar dat klopt niet. "Indien je dergelijke artikelen aangeboden krijgt, kan je best informeren of dit een erkende actie van Kinderkankerfonds vzw is. Dit is eenvoudig na te gaan door te kijken of het beschermde logo op de artikelen staat of door te bellen naar het secretariaat op het nummer 09/332.24.33. De vzw Kinderkankerfonds, die grotendeels afhankelijk is van giften en acties, betreurt ten zeerste dat sommige personen misbruik maken van haar naam om gelden in te zamelen. Gelieve verdachte situaties meteen te melden aan de politie", klinkt het. (FEL/KMJ)