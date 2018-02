Valentijnsontbijt voor nieuw lokaal KSA Sint-Baafs CLAUDIA VAN DEN HOUTE

06 februari 2018

Kapitein Baaf vzw organiseert op zaterdag 10 en zondag 11 februari voor de tweede keer een ontbijtactie ten voordele van de bouw van nieuwe lokalen voor KSA Sint-Baafs Ninove (jongens-KSA). Een deluxe valentijnsontbijt voor twee personen met Cava kost 30 euro (15 euro per persoon) en wordt gratis aan huis bezorgd. Een single-ontbijt kost 20 euro en een kinderontbijt 8 euro. Bestellen kan vandaag 7 februari nog via www.dekapiteinontbijt.be. Als het niet lukt om online te bestellen, dan kan dat ook via 0473/33.77.09.