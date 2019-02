Vakbondsman dient klacht in tegen AGB Kleine Dender Claudia Van den Houte

24 februari 2019

21u31 2 Ninove Serge Meeuws van de vakbond VSOA-lrb heeft klacht ingediend bij de federale inspectiediensten omdat in het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender het arbeidsreglement niet zou worden gerespecteerd. Er zou ook sprake zijn van een inbreuk op de privacy van het personeel en pesterijen.

Meeuws heeft het over verschillende onregelmatigheden. Zo zou het personeel bijvoorbeeld tijdens de middagpauze verplicht worden om te prikken hoewel dat volgens het arbeidsreglement en zou het personeel een document moeten ondertekenen zodat men weet wie er gesyndiceerd is, terwijl ze de aanvraag voor een syndicale premie thuis moeten krijgen. “Mensen die recuperatieverlof of overuren staan hebben, krijgen vanuit het management te horen op welke dag en welke uren ze die moeten opnemen”, aldus Meeuws. “Er is ook het persoonsgebonden aspect. Hoe mensen worden aangepakt, kan niet. Ik kan daar niet verder op ingaan, maar mensen zijn geen marionetten. Mensen worden ook onder druk gezet. Het is niet houdbaar.”

“We hadden ook een klacht ingediend op vlak van privacy. Mensen hebben op een bepaald moment hun gsm op tafel moeten leggen en hun sms-berichten moeten tonen. Als ze opnames hadden gemaakt, moesten ze die ook laten zien. Voor deze klacht heeft de commissie ons geantwoord dat dit om strafrechtelijke feiten gaat en werd ons aangeraden om klacht in te dienen bij de politie. Dat houden we nog in beraad. We zullen zien hoe het dossier verder evolueert. Tot nu toe laat men alles gewoon verder escaleren”, zegt Meeuws.

“Ik kan er nu nog weinig over zeggen. Ik ontken niet dat er problemen zijn, maar het dossier zal op de volgende gemeenteraad in de geheime zitting komen en pas daarna zullen we erover communiceren”, reageert schepen van Sport en voorzitter van het directiecomité van De Kleine Dender Marc Torrekens. “We hebben alvast met de VSOA afgesproken om eens rond de tafel te gaan zitten, er moet alleen nog een datum worden vastgelegd.”