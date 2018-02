Vakbonden voeren actie aan Carrefour hypermarkt 09 februari 2018

02u36 27

De vakbonden BBTK Aalst-Dendermonde-Ronse-Oudenaarde en LBC voeren nu zaterdag 10 februari van 8 uur tot 10 uur actie aan hypermarkt Carrefour, langs de Albertlaan in Ninove. Vakbondsafgevaardigden, werknemers en sympathisanten zullen er de normale opening om 8.30 uur belemmeren. Aanleiding zijn de 1.233 ontslagen die vorige maand door Carrefour werden aangekondigd. "We weten dat de geplande herstructurering alle vestigingen zal treffen, vooral de hypermarkten", vertelt Erwin Callebaut, secretaris van BBTK-Handel. "De winkel in Ninove zal zeker ook impact ondervinden, maar we weten niet in welke mate. Of het in banen of in vermindering van uren zal zijn, weten we niet. We voeren actie om de aangekondigde ontslagen te vermijden. We hopen dat we de plannen nog kunnen veranderen. De actie van komende zaterdag in Ninove gebeurt enerzijds om ruchtbaarheid te geven aan de ongerustheid die er is dat er ook in Ninove ontslagen kunnen vallen en anderzijds ook uit solidariteit met wat alle werknemers van Carrefour te wachten staat. Het is eerder een prikactie dan een stakingsactie", aldus Callebaut. (CVHN)