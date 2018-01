Vader en zoon Luc en Olivier De Bolle zamelen 4.000 euro in voor Schoonderhage 02u44 0 Repro CVHN

Luc De Bolle (57) en zijn zoon Olivier (31) hebben 4.000 euro ingezameld voor de vzw Schoonderhage, die mensen met een verstandelijke beperking opvangt. In café Den Trappist in Ninove stapte Luc 24 uur op een loopband, terwijl Olivier 24 uur fietste op rollen. Via een tombola konden de aanwezigen een gokje wagen over hoeveel kilometer vader en zoon samen zouden afleggen. Er viel bovendien nog heel wat te beleven in het café, met onder meer optredens, wafels en de verkoop van een gesigneerde wereldkampioenentrui van Wout Van Aert. Luc en Olivier legden samen 690 km af in 24 uur. Luc legde 115 km af op de loopband en zoon Olivier fietste 575 km op rollen. De actie maakte deel uit van een benefiet die Luc met een groep collega's van de NMBS organiseerde onder de naam 'De Warmste Weektrein'.





(CVHN)