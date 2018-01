Uitbreiding politiekorps tegen mei rond 24 januari 2018

De uitbreiding van het politiekorps in Ninove moet tegen mei rond zijn. Dat deelde burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) gisteren mee tijdens de grote Burgemeestersmarathon van Radio 2 Oost-Vlaanderen.





Er is al langer sprake van een uitbreiding van het politiekorps, maar de stad kreeg de vacatures maar moeilijk ingevuld. Het politiekorps moet in mei 95 agenten tellen. De stad wil zo onder meer de vechtpartijen die er zijn geweest door jongeren aanpakken en het onveiligheidsgevoel bij de inwoners bestrijden. Er komt ook onder meer nog een uitbreiding van het GAS-reglement. Bovendien wordt er binnenkort een deskundige integrale veiligheid en gemeenschapswachten voorgesteld. (CVHN)