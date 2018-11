Uitbaters restaurant De Bakermat vernieuwen zaak Claudia Van den Houte

08 november 2018

19u45 1 Ninove Restaurant De Bakermat in Ninove, dat eerder deze week opnieuw een mooie score behaalde in de nieuwe Gault&Millau-gids, heeft recent een aantal vernieuwingen gedaan.

Het restaurant langs de Leopoldlaan opende in 2014 de deuren en werd datzelfde jaar nog met een score van 14 op 20 opgenomen door Gault&Millau. Een jaar later al steeg het nog een punt en ook dit jaar haalt het 15 op 20. De jonge uitbaters voerden intussen verfraaiingswerken uit, waarbij het restaurant een stuk ruimer is geworden. “Zo hebben we ons terras omgevormd en overdekt”, vertelt chef-kok Kevin Graf. “We willen onze klanten meer ruimte en comfort bieden.”

Het restaurant heeft voortaan ook een wijnkamer. “We bieden meer kwaliteitsvolle wijnen aan. Lekkere wijn combineren aan het culinaire is heel belangrijk. Bovendien zien de klanten de wijnen nu staan. Wat mensen zelf zien, verkoopt beter.”

Over de goede score van Gault&Millau blijft Graf nuchter. “Het is fijn om vele reacties te krijgen van onze klanten. Horeca is een job die je moet doen met passie, maar je krijgt er veel van terug. Kwaliteit garanderen en een vast cliënteel opbouwen is voor ons van groot belang.”