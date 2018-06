Twee zwaargewonden bij frontale crash DRIE AUTO'S EN WONING RAKEN ZWAAR BESCHADIGD KOEN BATEN

02u24 0 Ninove Een zwaar ongeval op de Brakelsesteenweg in Outer heeft een ware ravage aangericht. Een 70-jarige bestuurder viel er vermoedelijk in slaap en reed met volle snelheid in op een mobilhome die richting Geraardsbergen reed. Die laatste raakte aan het slingeren en knalde tegen een geparkeerd voertuig en een woning van een 95-jarige vrouw. Er vielen twee zwaargewonden.

De zware crash gebeurde omstreeks 17.30 uur. Een 70-jarige man reed met zijn Suzuki jeep richting het centrum van Ninove. Uit de tegenovergestelde richting kwam een mobilhome met een aanhangwagen aan vastgemaakt. De bestuurder, een vijftiger, merkte plots op dat de jeep van zijn rijbaan afweek. De man probeerde nog uit te wijken naar rechts maar het kwam toch tot een frontale aanrijding tussen beide voertuigen. Hierdoor raakte de kampeerwagen volledig uit balans en knalde hij ook nog hard tegen een geparkeerd voertuig. De aanhangwagen kwam tegen een woning terecht en zorgde ook daar voor zware schade. De hele steenweg lag bezaaid met brokstukken.





Beide bestuurders van de voertuigen raakten zwaargewond. De man van de jeep kon nog zelf uit het voertuig stappen en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de mobilhome moest bevrijd worden door de brandweer. De brandweer verwijderde een deel van de zijkant om zo makkelijker te werk te kunnen gaan. Na een halfuur werd ook hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





In shock

De woning was van een 95-jarige vrouw die nog volledig zelfstandig woont. Haar dochter, van wie de geparkeerde wagen was, kwam er net op bezoek toen de hevige klap gebeurde. "Mijn moeder zat net voor het raam naar buiten te kijken toen het zware ongeval gebeurde", vertelt de zoon. "Ze verkeerde in shock toen ze de klap tegen haar huisje hoorde en de schade opmerkte."





De arduinen boordsteen van het raam werd door het gewicht in twee gebroken. De voordeur en de buitenmuur raakten ook zwaar beschadigd. "Een tijdlang durfde ze niet naar buiten komen omdat ze onder de indruk was van het ongeval", aldus haar zoon. De vrouw zelf zal opgevangen worden bij de kinderen. De brandweer sloot de woning af met houten panelen.





De buurtbewoners waren ook hevig geschrokken van het zware ongeval, maar zeggen dat daar dikwijls heel snel gereden wordt. "Hier gebeuren bijna wekelijks ongevallen. Meestal gaat het om kleine kop-staartaanrijdingen zonder erge gevolgen", vertelt een buurtbewoner. "Vooral na 19 uur worden hier ontzettend hoge snelheden gehaald."





Op de baan geldt een snelheid van 70 kilometer per uur. "Ik denk dat beide chauffeurs heel veel geluk hebben gehad dat er geen doden zijn gevallen, want de klap was enorm."





De straat was door het ongeval urenlang afgesloten en het verkeer moest er rondrijden.