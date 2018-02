Twee maanden rijverbod na fikse snelheidsovertreding 16 februari 2018

Een militair uit Ninove is in de politierechtbank van Aalst veroordeeld na een zware snelheidsovertreding. Op de Expresweg haalde D. maar liefst een snelheid van 175 kilometer per uur terwijl er 90 kilometer per uur is toegelaten. De man zelf kwam niet opdagen, maar zijn advocate vroeg alleszins om mild te zijn in het rijverbod, omdat hij naar de basis moet kunnen rijden wanneer ze hem oproepen. "Daar had hij dan misschien iets sneller aan moeten denken", antwoordde rechter Schreurs. "Hij zal er toch een mouw aan moeten passen, want de snelheid was te hoog om hem geen streng rijverbod te geven", vervolgde ze. De man zal zijn wagen twee maanden aan de kant moeten laten staan. Bovendien moet hij ook een geldboete betalen van 640 euro. (KBD)