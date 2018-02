Twee gewonden bij frontale botsing aan Den Doorn 16 februari 2018

Aan de Expresweg in Ninove ter hoogte van het kruispunt Den Doorn zijn gisterenochtend rond 6.30 uur twee wagens op elkaar gebotst. Een voertuig kwam uit de richting van Ninove en wilde links afslaan richting Aalst. De verkeerslichten stonden op dat moment op groen. Ook de tegenligger had groen licht en mocht dus doorrijden. Vermoedelijk merkten ze elkaar niet op, waardoor ze frontaal in aanrijding kwamen met elkaar. De schade aan de voertuigen was groot en ze moesten worden getakeld. Beide bestuurders werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ook ter plaatse om de rijbaan opnieuw schoon te maken. Door het ongeval was een rijstrook op het kruispunt een tijdlang afgesloten. Dit veroorzaakte de nodig vertragingen op de drukke steenweg. Een uur later was de rijbaan opnieuw vrij voor het verkeer. (KBD)