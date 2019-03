Twee drugsdealers aangehouden bij huiszoekingen in wijk in Ninove Koen Baten

21 maart 2019

15u48 0

De lokale politie van Ninove heeft bij een huiszoeking op 14 maart 2019 verschillende bezwarende elementen aangetroffen die wijzen op de verkoop van verdovende middelen. In de wijk Witheren vlakbij het station van Ninove werden de huiszoekingen uitgevoerd. Deze huiszoekingen kaderden in een onderzoek dat al een tijdje bezig was.

De politie kon twee verdachten, een 29-jarige man met de Belgische nationaliteit en een 33-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit arresteren. In de wijk werd heel wat drugs verhandeld, en dit zorgde voor overlast bij de omwonenden.

Beide verdachten werden vorige week voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De raadkamer bevestigde dinsdag de aanhouding van de twee verdachten met een maand.