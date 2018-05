Trio schuldig aan elektriciteitskabeldiefstal 25 mei 2018

Drie mannen uit Haaltert en Ninove zijn gisteren schuldig bevonden aan de diefstal van elektriciteitskabels op de werf van het nieuwe AZ Almaziekenhuis in Eeklo terwijl ze er aan het werk waren. De mannen vielen door de mand dankzij de camera's op de werf. Die filmde hoe ze de kabels in dozen in een bestelwagen laadden. Een van de verdachten beweerde dat hij niet wist wat er in de dozen zat. "Ben je blind misschien?", vroeg de rechter hem. "Ik zie het perfect op de foto!" De eerste beklaagde gaf toe dat hij één kabel gestolen had en betaalde die naar eigen zeggen terug. De derde en laatste opperde dat hij niet wist dat de kabels gestolen waren. "Ik moest gewoon de werf opruimen", legde hij uit. Voor de rechter was een straf niet nodig. (JEW)