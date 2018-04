Tribute to Toots 16 april 2018

KMM Moed en Volharding Denderhoutem (o.l.v. Cary De Clercq) en Clarinet choir Opus '98 (o.l.v. John Van Laethem) van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove brengen een ode aan jazz-icoon Toots Thielemans, met hun dubbelconcert op zaterdag 21 april. Soliste Hermine Deurloo verzorgt dit concert op haar chromatische mondharmonica. Dit concert kadert in de reeks van evenementen en concerten naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove, en tegelijkertijd is het de 20ste verjaardag van de Clarinet Choir. De 'Tribute to Toots' vindt om 20 uur plaats in de Theresiakerk. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via





www.moed-en-volharding.be of via 0472/92.35.87. (CVHN)