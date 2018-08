Tribute bands centraal op derde parkconcert Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

09u38 2 Ninove Op het derde parkcconcert van de zomer in Ninove staan maandag twee tribute bands centraal.

Het parkconcert start met coverband Checkpoint Charlie. Die speelt uitsluitend bekende nummers met een hoog energieniveau en brengt populaire rockmuziek. Checkpoint Charlie drong door tot in de locatie-finale 2017 van de prestigieuze Benelux bandcompetitie 'The Clash of the Coverbands'.

Nadien is het de beurt aan de Italiaanse tributeband The Great Queen Rats. Zij brengen bekende Queen-hits zoals Radio Gaga, We Will Rock You, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody en veel meer. Ze doen er alles aan om het publiek te doen geloven dat Freddie Mercury en zijn kompanen echt op het podium staan. Ze waren in 2014 al eens te gast op de parkconcerten in Ninove, maar toen waren de weergoden hen niet gunstig gezind.

Het derde parkconcert vindt op maandag 6 augustus vanaf 18.30 uur plaats in het stadspark van Ninove.