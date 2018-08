Trapezekunsten sluiten De Donderdagen in schoonheid af Claudia Van den Houte

16 augustus 2018

21u38 0 Ninove Het circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' werd donderdagavond afgesloten met de trapezekunsten van Cirque Exalté.

De laatste donderdag van het festival prestenteerde drie voorstellingen. Na de Nederlanders van Superhallo met hun voorstelling 'dj Frietmachine', de acrobaten van de Leuvense circusschool Cirkus in Beweging en twee workshops, had het Franse gezelschap Cirque Exalté de eer om De Donderdagen met hun voorstelling 'Furieuze Tendresse' definitief af te sluiten. De twee heren en dame van het gezelschap waren één brok energie en toonden heel wat straffe kunsten. Vooral de trapezekunsten van Sara Desprez maakten het een spectaculaire slotshow waarmee het zomerfestival in schoonheid werd afgesloten.