Trajectcontroles N45 en N460 in werking 25 juni 2018

De trajectcontroles op de N45 tussen Ninove en Aalst en op de N460 tussen Haaltert en Ninove zijn in werking. Vooral die op de N45 (Expresweg) was al lang aangekondigd, maar is nu eindelijk operationeel. De trajectcontrole bestaat uit twee delen. Het eerste deel zal lopen van iets voorbij kruispunt Den Doorn in Ninove (N28) tot zo'n 200 meter voor het kruispunt met de Hoogstraat/Iddergemsesteenweg - beter bekend als kruispunt 'De Pelsmacker' - in Iddergem. Het tweede deel loopt van iets voorbij het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem tot de spoorwegbrug in Erembodegem, zo'n 300 meter voor rotonde Albatros, telkens in beide richtingen. De controle op de N460 is ook in werking en bestaat ook uit twee delen: het eerste deel vanaf de Hoogstraat in Haaltert tot de kruising met de Hofstraat op Terlicht in Kerksken en het tweede deel start verder op Terlicht vanaf de kruising met de Terwarenstraat in Kerksken tot de kruising met de Koffiestraat en de Scheidestraat in Nederhasselt. (CVHN)