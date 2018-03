Trajectcontrole N45 start in april KRUISPUNT DE PELSMACKER BIJ GEVAARLIJKSTE NIEUWE ZWARTE PUNTEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 maart 2018

02u47 0 Ninove De trajectcontrole op de Expresweg (N45) tussen Ninove en Aalst wordt volgende maand ingevoerd. De invoering liep vertraging op door het vriesweer. Intussen staat kruispunt De Pelsmacker in Iddergem als zesde gevaarlijkste punt van Vlaanderen op de nieuwe lijst met zwarte punten.

De plannen voor trajectcontrole op de Expresweg (N45) bestaan al twee jaar, maar de invoering werd telkens verschoven. De laatste timing die werd opgegeven, was eind maart maar het zal nu toch april worden voor de trajectcontrole van start kan gaan, volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Dat komt deels door de vrieskou. Er moet nog een elektriciteitskas worden geplaatst zodat alle elektriciteitsvoorzieningen in orde zijn en de plaatsing daarvan heeft wat vertraging opgelopen door het weer", zegt Veva Daniels, woordvoerder van AWV.





De Pelsmacker

"Daarna moet de keuring en ijking van de camera's nog gebeuren." De trajectcontrole bestaat uit twee delen. Het eerste deel zal lopen van iets voorbij kruispunt Den Doorn in Ninove (N28) tot zo'n 200 meter voor het kruispunt met de Hoogstraat/Iddergemsesteenweg - beter bekend als kruispunt 'De Pelsmacker' - in Iddergem. Het tweede deel loopt van iets voorbij het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem tot de spoorwegbrug in Erembodegem, zo'n 300 meter voor rotonde Albatros. De trajectcontrole loopt telkens in beide richtingen. "De trajectcontrole stopt net voor het kruispunt omdat de verkeerslichten anders een vertekend beeld kunnen geven qua snelheid", aldus Daniels. "Men zou dan gedurende het hele traject te snel kunnen rijden, maar door de lichten toch een lager gemiddelde krijgen. De roodlichtcamera aan het kruispunt blijft staan. De combinatie van trajectcontrole en roodlichtcamera is ideaal."





Overdreven snelheid

Het kruispunt van de N45 met de Hoogstraat in Iddergem is volgens de nieuwe lijst van zwarte punten die minister van Mobiliteit Ben Weyts onlangs bekendmaakte het zesde gevaarlijkste punt in Vlaanderen. Begin 2015 kwam een jonge moeder met haar twee kinderen er om het leven toen een vrachtwagen in hun auto reed terwijl ze stonden te wachten voor het rood licht. "Uit een analyse van de ongevallen aan het kruispunt blijkt dat er vooral kop-staartaanrijdingen gebeuren bij mensen die voor het rood licht staan én ongevallen door overdreven snelheid", zegt Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. "Vorig jaar werden de afslagstroken al verlengd om het verkeer meer te verdelen en er werden ook al schaduwschilden aangebracht aan de lichten zodat ze bij fel zonlicht beter zichtbaar zijn. Het invoeren van de trajectcontrole is de laatste maatregel om de verkeerssituatie veiliger te maken."