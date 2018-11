Tot 20 uur shoppen in centrum op Black Friday Claudia Van den Houte

20 november 2018

20u28 0 Ninove In het stadscentrum kan je nu vrijdag extra lang shoppen. Naar aanleiding van ‘Black Friday’ zijn de winkels in het Ninia Shopping Center en de Ninoofse handelaars immers open tot 20 uur.

Daarnaast bieden de handelaars in het centrum en Ninia ook kortingen aan en zijn er acties. Wie bijvoorbeeld naar Ninia komt shoppen, een foto van zichzelf maakt voor de Ninia-banner en die foto deelt op Facebook met #blackfridayninia maak kans om een weekendje weg te winnen.

Op vrijdag 23 november of Black Friday parkeer je ook gratis in de volledige binnenstad (hele dag) en in het shoppingcentrum (vanaf 18 uur).