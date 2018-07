Topdagen voor zwembad De Kleine Dender Claudia Van den Houte

27 juli 2018

13u32 0 Ninove Het zijn deze week topdagen voor het stedelijk zwembad De Kleine Dender in Ninove.

Door het warme weer komen er heel wat mensen verfrissing zoeken in het zwembad langs de Parklaan. Afgelopen woensdag werd zelfs de kaap van de 1.000 bezoekers voor het eerst deze zomer overschreden. Het zwembad van Ninove is in de week van 7.30 uur tot 21 uur open, op zaterdag van 10 uur (in juli en augustus) tot 17 uur en op zondag van 9 uur tot 17 uur. Voor de wildwaterbaan en het golfslagbad zijn er aparte openingsuren. Meer info via www.ninove.be/zwembad-de-kleine-dender-2.