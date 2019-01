Togo2050 houdt winterbarbecue voor weeskindjes Claudia Van den Houte

20 januari 2019

16u59 0 Ninove De vzw Togo2050 houdt op zondag 27 januari een winterbarbecue. De vzw zet zich in voor weeskinderen in Togo.

De winterbarbecue vindt plaats in volledige après-skisfeer in de tuin en op het terras van restaurant/hotel De Kalvaar in Voorde. De barbecue start om 12.30 uur en om 16 uur gaat de winter-bar open. De prijs bedraagt 25 euro per persoon. Daarin zijn vier stukken vlees en aardappel uit de oven inbegrepen. Drankjes zijn apart te betalen aan democratische prijzen. In de winterbar zullen verschillende soorten jenever en glühwein te verkrijgen zijn.

Inschrijven voor de barbecue kan in De Kalvaar of via info@dekalvaar.be.