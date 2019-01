Toer der Torens houdt laatste halte in kerk van Voorde Claudia Van den Houte

17 januari 2019

12u59 0 Ninove De ‘Toer der Torens’ houdt dit weekend zijn laatste halte in de kerk van Voorde. Er zijn heel wat interessante religieuze en folkloristische voorwerpen te zien.

De reizende tentoonstelling ‘Toer der Torens’ toerde de voorbije maanden vooral langs kerken van kleinere deelgemeenten of kerken waarvan de geschiedenis en het erfgoed minder bekend zijn. De laatste stop is de parochiekerk van Sint-Pietersbanden in Voorde, met als patroonheilige Sint-Marcellus. De plaatselijke kerkfabriek selecteerde religieus erfgoed, zoals oude vlaggen die werden gedragen tijdens de processie, oude kazuifels, een waardevolle monstrans en een zilveren wijn- en watervat. Het stadsbestuur vult aan met erfgoedobjecten in stadsbezit, zoals stadskaarten, een lotelingtrommel, foto’s uit de oude doos en een relict van melaatsendokter Hemerijckx.

‘Toer der Torens’ toont ook interessante voorwerpen over de lokale geschiedenis en folklore die de Voordenaars uit hun kelders en zolders hebben opgedolven. Ten slotte biedt het interieur van de kerk voldoende fraais voor wie ze nog niet eerder heeft bezocht: een 15de-eeuwse doopvont, lambrisering in rococo, een orgel van Van Peteghem uit 1769 en een preekstoel uit hetzelfde jaar waarop de tien geboden staan afgebeeld.

De Toer der Torens is op zaterdag 19 en zondag 20 januari te bewonderen in de Sint-Pietersbandenkerk van Voorde (Sint-Marcellusstraat), telkens van 14 uur tot 17 uur.